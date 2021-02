(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale in. Si (ri)parte dal 2-2 dell'andata al Marakana di Belgrado.Partono dalla panchina pure Kjaer, Tonali e Rebic. Regolarmente in campo dal primo minuto i(espulso all'andata) oltre all'indisponibile Erakovic.. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano, assistenti Barbero e Nevado, Latre quarto uomo, Hernandez e Fernandez al Var.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao. (A disp. Tatarusanu, Donnarumma A., Tonali, Ibrahimovic, Rebic, Theo Hernandez, Kalulu, Brahim Diaz, Kjaer, Gabbia, Saelemaekers). All. Pioli.Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gajic, Kanga, Srnic, Gobeljic; Ben, Ivanic; Falcinelli. (A disp. Popovic, Copic, Pavkov, Katai, Falco, Petrovic, Nikolic, Gavric, Vukanovic, Krstovic). All. Stankovic.