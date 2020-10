Due partite, altrettante vittorie con 6 gol fatti e appena uno subito. Il Milan di Pioli, anche in Europa League, sembra non conoscere rivali e la seconda giornata della competizione europea, dove ha travolto lo Sparta Praga per 3-0, conferma come i rossoneri siano una spanna sopra gli avversari. Ecco perché i quotisti vedono Ibra e compagni favoritissimi per la vittoria nel girone con una quota di 1,40. La prima insidia per il Milan arriva dal Lille, avversari del prossimo turno, e staccati di due lunghezze in classfica. I francesi primi nel girone si giocano a 4,00. Se il Celtic di Neil Lennon può ancora nutrire qualche speranza, essendo dato a 8,00, praticamente fuori o quasi lo Sparta Praga: la vittoria del raggruppamento da parte della squadra ceca pagherebbe 81 volte la posta.