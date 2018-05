Poco meno di un mese per conoscere il proprio futuro. A metà giugno il Milan saprà se potrà partecipare o meno alla prossima Europa League. Sulla testa dei rossoneri pende il giudizio della Uefa: il Milan ha provato a patteggiare per le sanzioni relative alle deviazioni dai parametri del fair play finanziario, ma la sua proposta di accordo è stata respinta in prima battuta. Ora si attende il giudizio dell’organo di Controllo Finanziario per Club della Uefa. L’affaire rossonero è arrivato anche sulle lavagne dei bookmaker, che prendono in considerazione la più dura delle sanzioni possibili: sul tabellone Sisal Matchpoint si punta a 2,50 sulla possibilità che il Milan venga escluso dalla prossima Europa League, alla quale si era qualificato chiudendo il campionato al sesto posto.