Europa League, Milan–Slavia Praga: prima vittoria agli ottavi per i rossoneri a 1,45. Roma favorita con il Brighton

Per gli ottavi di finale di Europa League va in scena l’inedita sfida tra Milan e Slavia Praga, che si incroceranno per la prima volta in una competizione europea. I rossoneri cercano un’altra prima volta, ovvero vincere una gara degli ottavi di Europa League, cosa mai successa al Milan che nella stagione 17/18 perse entrambe le gare contro l’Arsenal e in quella 20/21 pareggiò a Manchester contro lo United e perse in casa 1 a 0. L’avversario non è da sottovalutare, lo Slavia Praga infatti ha chiuso al primo posto il gruppo G della fase a gironi, incassando finora soltanto una sconfitta nel torneo (0-2 con la Roma). Il pronostico degli esperti però, è tutto dalla parte degli uomini di Pioli, favoriti a 1,45, si sale fino a 7 volte la posta per il blitz dei cechi a San Siro, il pareggio è a 4,50. Pochi dubbi anche sul passaggio ai quarti del Diavolo, a 1,30 contro il 3,50 dello Slavia Praga. Nelle ultime 7 gare casalinghe, il Milan è sempre riuscito a segnare almeno un gol nel 1° tempo, nel match con i cechi questa opzione è proposta a 1,55. Con tre gol segnati nelle ultime quattro partire europee, Rafael Leão è uno dei principali candidati al gol: una rete del portoghese si gioca a 2,50, meglio di lui solo Giroud, a 2,00. In campo anche la Roma che ospita il Brighton, la squadra allenata da De Zerbi alla sua prima partecipazione in assoluto ad una competizione europea. I Seagulls sono stati una vera e propria rivelazione, hanno infatti dominato il girone B di Europa League di fronte a Marsiglia, Ajax e AEK Atene. La Roma è però in un gran momento di forma, arriva da 3 successi consecutivi in campionato e vede il quarto posto sempre più vicino, le quote sono così dalla sua parte: il successo dei capitolini è a 2,10, a 3,25 la vittoria ospite con il pareggio a 3,50. Gli inglesi sono a secco di gol da due partite, ma hanno comunque un parco attaccanti in grado di creare qualche grattacapo alla difesa giallorossa, ecco che il sigillo ospite si gioca a 1,26. Lukaku e Dybala sono ovviamente i principali pericoli per la difesa inglese, in gol rispettivamente a 2,25 e 2,75, ma occhio a Pellegrini, ispiratissimo in questo periodo e a segno anche nell'ultima di campionato: la rete del capitano giallorosso è a 4,50. Nel Brighton attenzione a Joao Pedro, 6 gol in 6 gare europee, proposto marcatore a 3,50.