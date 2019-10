Milinkovic e Immobile rilanciano la Lazio anche sulle lavagne dei bookmaker. La vittoria in rimonta contro il Rennes, dopo cinque ko di fila in Europa League, regala ai biancocelesti i primi tre punti nel gruppo E e un posto in primo piano nelle previsioni degli analisti. Inzaghi e i suoi sono ora a un punto di distanza dal Celtic, primo con 4 punti, ma nelle scommesse sulla squadra vincitrice del girone sono avanti a 1,70 contro il 3,50 degli scozzesi. In attesa dello scontro diretto di Glasgow, riporta Agipronews, i quotisti blindano anche il passaggio del turno delle due squadre, con la Lazio a 1,15 e i biancoverdi a 1,45. Più in salita il Cluj, a 3,50, il Rennes è invece scivolato a 4,50.