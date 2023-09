L’Europa League della Roma parte dalla Moldavia. Dopo la cocente sconfitta nella finale di Budapest dello scorso maggio, Mourinho ha intenzione di iniziare con il piede giusto per cercare un’altra impresa europea. Contro lo Sheriff Tiraspol, secondo i bookmaker, i giallorossi hanno la strada spianata verso il primo successo in Europa della stagione: il segno “2” vale 1,46 mentre il successo della squadra di casa si gioca a 7,50. Nel mezzo, il pareggio paga 4,20 volte la posta. C’è grande attesa per il debutto europeo di Lukaku con la maglia romanista: Big Rom ha messo a segno l’ultimo gol in Europa League nella finale del 2020, come Paulo Dybala, autore della rete giallorossa nella scorsa finale europea: in quota il centro dei due attaccanti giallorossi è vista a 2,25.