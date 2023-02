Ultima chiamata europea. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vitttoria di La Spezia in Serie A, è chiamata al successo in terra francese, se non vuole salutare anzitempo anche l'Europa League, dopo aver abbandonato la Champions ai gironi: alle 18.45 allo Stadio della Beaujoire di Nantes, nel playoff di ritorno della competizione, i rivali sono gli uomini di Antoine Kombouaré, che in Ligue 1 fanno fatica ma che all'andata hanno fermato i bianconeri a Torino sul risultato di 1-1, con i gol di Vlahovic e Blas. Questo significa che la Juve ha solo un risultato per accedere agli ottavi di finale: la vittoria, perché un pari porterebbe la contesa all'extratime. Non semplice, visto che i torinesi non vincono in trasferta in Europa da due anni, in Champions contro lo Zenit a San Pietroburgo. Fiducia ancora a Di Maria e Vlahovic, con Chiesa e Pogba non convocati. I precedenti tra Juventus e Nantes sono tre: dopo il doppio confronto in Champions League nella stagione 1995/96, al termine della quale i bianconeri alzarono il trofeo, c'è stata ovviamente l'andata del 16 febbraio 2023.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Nantes (5-3-2): Lafont; Simon, Castelletto, Girotto, Pallois, Centonze; Sissoko, Mollet, Chrivella; Delort, Blas.



Juventus (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria; Kean.