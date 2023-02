Dentro o fuori e senza appello, dopo il pareggio per 1-1 rimediato all'andata allo Stadium lo scorso giovedì. La Juventus deve far vedere al mondo di essere ancora al top e dovrà farlo a partire dalle 18.45 in Francia contro il Nantes. La gara d'andata fra pali e occasioni sprecate rappresenta un rimpianto da gettarsi alle spalle e per Massimiliano Allegri, ancor più che per i bianconeri, quello di oggi è un test senza appello anche in chiave futura. La Juve nelle ultime 9 sfide europee ha vinto soltanto una volta, troppo poco, e oggi, con l'Europa League rimasta come unico grande obiettivo salva-stagione, anche il suo futuro potrebbe essere in bilico.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Nantes-Juve, con calcio d'inizio alle 18.45 allo Stadio della Beaujoire sarà trasmessa in tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (253) e da Dazn. In streaming su tablet, smartphone e pc sarà visibile tramite le app Dazn, SkyGo e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. All. Kombouaré

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri