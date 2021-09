Il sorteggio di Europa League non è stato particolarmente benevolo col Napoli. Gli azzurri di Spalletti iniziano la loro campagna europea dal Leicester City, un avversario inedito per il calcio italiano ma di grande spessore. Vardy e compagni, si legge in una nota, partono favoriti secondo gli esperti che li vedono vincenti a 2,20 rispetto al 3,00 degli ospiti mentre il pareggio è in quota a 3,40. Il Napoli, inoltre, vuole abbattere un tabù: in 9 trasferte oltremanica non ha mai vinto, acciuffando solo 3 pareggi. Sia Brendan Rodgers che Luciano Spalletti amano un gioco offensivo: ragion per cui una gara da Over, a 1,67, è più probabile dell'Under, dato a 2,05