Al San Paolo, dove il Napoli aspetta lo Zurigo, c'è un osservato speciale nel mirino dei quotisti. Simone Verdi potrebbe scendere in campo dal primo minuto per un'occasione da non sprecare vista la prima parte di stagione vissuta nell'ombra, dopo l'arrivo dal Bologna la scorsa estate. Anche le quote confermano una buona chance per l'esterno azzurro, la cui rete pagherebbe 2,05. Insieme a lui dovrebbero giocare Insigne e Mertens - a 1,75 e 1,60 nella lista dei potenziali realizzatori - un trio che nelle previsioni sull'esito dell'incontro mette il turbo alla squadra di Ancelotti. Dopo il 3-1 di una settimana fa, il secondo successo del Napoli vale 1,21, contro il 6,50 della «X» e il 13 del segno «2». Probabile, secondo i quotisti, anche un'altra partita da almeno tre reti complessive, con l'Over a 1,45.