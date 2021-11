Ilapre domani la quinta e penultima giornata della fase a gironi di, con la trasferta sul campo dello. Per i partenopei, un successo potrebbe anche significare primo posto assicurato, a patto che arrivi un pareggio giovedì tra Legia Varsavia e Leicester. Per gli analisti il successo è ampiamente alla portata del Napoli, come testimonia la quota del «2», dato a 1,55. I russi hanno invece l'ultima chance per sperare almeno nel secondo posto e negli spareggi, ma l'obbiettivo della vittoria appare complicato, a 5,25. Alta anche la quota del pari, fissata a 4,25. Il Napoli, miglior attacco con 11 reti, affronta la peggior difesa del girone, che ha concesso 8 gol nelle scorse quattro partite. Sono 7 invece quelli segnati dalla formazione russa, motivo per cui il Goal prevale a 1,65, mentre il No Goal si gioca a 2,10. Match che ha anche il sapore di Over, proposto a 1,60, mentre una sfida con meno di tre reti è proposta a 2,20. Con l'infortunio di Osimhen sarà Dries Mertens a guidare l'attacco partenopeo: un suo gol è in quota a 2,15, mentre si gioca a 2,25 una rete di Lorenzo Insigne.Giovedì sarà di scena a Mosca anche lain casa della. La vittoria dei biancocelesti, secondi nel girone di ferro della competizione, è a 1,85, il segno «1» è a 4,25. Offerto a 3,50, invece, un segno «X» che potrebbe mettere a rischio anche l'attuale secondo posto della squadra di Sarri. Al momento sono i turchi del Galatasaray i favoriti per la prima piazza nel girone, in quota a 1,85, mentre il passaggio diretto della Lazio vale 2,25.