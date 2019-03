Dopo le gare delle 18.55, prosegue alle 21 la serata di andata degli ottavi di finale di Europa League. Tra le squadre impegnate c'è anche il. Sfida delicata per la squadra di Carlo Ancelotti, che dopo la sconfitta subita domenica contro la Juventus e il -16 in classifica, deve puntare tutto sulla competizione europea.Munas Dabbur del Salisburgo, miglior marcatore finora di questa Europa League, ha segnato nella competizione un gol ogni due tiri nello specchio di media (sette reti con 14 conclusioni). Due gol separano Dries Mertens dal quinto posto dei marcatori all-time con il Napoli in tutte le competizioni (il belga è fermo a quota 101 reti, Antonio Vojak, invece, a 103). 10 dei 12 gol realizzati dal Napoli in questa stagione in competizioni europee (CL ed EL) sono stati realizzati su azione, compresi tutti i cinque messi a segno in questa Europa League. Nella vittoria contro lo Zurigo nei sedicesimi di finale, il Napoli ha realizzato cinque reti fra andata e ritorno con cinque giocatori diversi (Insigne, Callejon, Zielinski, Verdi e Ounas). Il Salisburgo ha segnato almeno due reti in sette delle ultime nove gare di Europa League (24 gol nel parziale, per una media di 2.7 a match).