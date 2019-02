A chiudere la serata sarà il Napoli, che come l'Inter è all'esordio dopo l'uscita di scena dalla Champions. Gli azzurri romperanno il ghiaccio in trasferta contro lo Zurigo, con buone prospettive: il «2» è nettamente avanti a 1,43, i biancoblù rispondono a 7,50, il pareggio è a 4,50. Previsioni allettanti anche per il fattore spettacolo, visto che gli svizzeri arrivano da otto Goal consecutivi tra partite ufficiali e amichevoli, più sette Over: una partita con entrambe le squadre a segno è offerta a 1,85, per l'Over si scende fino a 1,67.