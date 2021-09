Volare income in Serie A. Ildi Lucianocapolista indiscusso in campionato,allo Stadio Maradona sfida lodinella. I partenopei hanno esordito con un brillante pareggio esterno sul campo del Leicester, mentre i russi sono stati sconfitti in casa dai polacchi del Legia Varsavia: per gli ospiti sfida già decisiva, mentre per i padroni di casa i tre punti sono fondamentali per il primo posto nel girone. Probabile turnover per Spalletti, con la squadra reduce da una settimana molto intensa di impegni, con 3 gare in 7 giorni.- Fra le due squadre è il primo confronto in assoluto a livello di Europa League. Napoli e Spartak Mosca si sono tuttavie affrontati due volte negli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1990/91: entrambe le partite terminarono 0-0 e al ritorno, a Mosca, gli azzurri uscirono sconfitti ai calci di rigore e furono eliminati.Complessivamente il Napoli nelle Coppe europee ha disputato 6 partite totali contro avversarie russe/sovietiche, e ha perso una sola volta (una vittoria e 4 pareggi) contro la Torpedo Mosca nella Coppa UEFA 1975. Viceversa, nei precedenti contro squadre italiane, lo Spartak ha perso 6 delle ultime 7 gare (un pareggio), di cui 5 tutte contro l'Inter. Il nigeriano Victor Osimhen si trova già a quota 2 goal nel torneo grazie alla doppietta realizzata alle Foxes a Leicester.Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne.Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Ayrton; Promes, Ponce. ​