In un clima infuocato anche ilsi appresta a vivere la gara di ritorno dei. La squadra allenata da Carloè forte del vantaggio per 3-1 ottenuto nella gara di andata in Svizzera, ma in una forte rischio per l'eco degli scontri fra le tifoserie di 7 giorni fa, l'obiettivo qualificazione non può essere preso sottogamba. Agli Azzurri, basterà non perdere con più di due gol di scarto, ma anche un passivo di due reti basterebbe in caso di più di 3 gol segnati dagli ospiti.Dopo aver vinto in trasferta la gara d’andata nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea (incluse Coppe delle Fiere e Intertoto),in nove precedenti. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 gare interne di Europa League (9V, 4N), tuttavia i partenopei sono stati sconfitti nella più recente (1-3 contro il Lipsia la scorsa stagione).squadre ancora imbattute in gare casalinghe in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni – 13 vittorie e quattro pareggi per i partenopei al San Paolo. Con una doppietta Dries(101 gol finora) raggiungerebbe Antonio Vojak (103 reti) al quinto posto dei migliori marcatori nella storia del Napoli in tutte le competizioni. Dall'inizio della stagione 2017-18, Lorenzoè il giocatore del Napoli che ha segnato di più (nove gol) nelle competizioni europee (inclusi play-off).