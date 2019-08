Mercato ma non solo, perché oggi si è giocato il ritorno del secondo turno di qualificazione ai gironi di Europa League. La sorpresa è l'eliminazione dell'Utrecht contro i bosniaci del Zrinjski. Al turno successivo anche Wolverhampton, e Francoforte. Ai Rangers di Steven Gerrard basta un pareggio per qualificarsi, avanti anche l'Az Alkmaar e il Gent, che fa fuori i romeni del Viitorul. Fuori l'Honved di Sannino.



ASTANA-Santa Coloma 4-1 (andata 0-0)

7' Pi (S), 24' Sigurjonsson (A), 73', 79', 94' Tomasov (A)



Ordabasy-MLADA BOLESLAV 2-3 (and. 1-1)

8' Matejovsky (M), 33' rig. Komlichenko (M), 45' Shchetkin (O), 47' Mesanovic (M), 56' rig. Diakhate (O)



K.Almaty-H.BEER SHEVA 1-1 (and. 0-2)

40' Dugalic (A), 63' aut. Dugalic (H)



Viitorul-GENT 2-1 (and. 3-6)

38' Yaremchuk (G), 47' rig., 61' rig. Iancu (V)



Kups-LEGIA 0-0 (and. 0-1)



ZORYA-Buducnost 1-0 (and. 3-1)

32' Gromov



UNIV. CRAIOVA-Honved 3-1 dcr, 0-0 al 90' (and. 0-0)



Debrecen-TORINO 1-4 (and. 0-3)

25' Zaza (T), 32' Izzo (T), 52' Garba (D), 69' Belotti (T), 92' Millico (T)



Hacken-AZ ALKMAAR 0-3 (and. 0-0)

42' Boadu, 57' Stengs, 67' Til



Levski-AEK LARNACA 0-4 (and. 0-3)

8' rig., 29', 75', 82' Trickovski



RIGA-Piast 2-1 (and. 2-3)

20' Felix (P), 26' Petersons (R), 83' Bilinski (R)



Ael Limassol-ARIS 0-1 (and. 0-0)

14' rig. Diguiny



ATROMITOS-Dun. Streda 3-2 (and. 2-1)

23' Katranis (A), 28' rig. Manousos (A), 54' Ramirez (D), 72' rig. Kalmar (D), 76' Risvanis (A)



DINAMO TBILISI-Gabala 3-0 (and.2-0)

68', 88' Shengelia, 93' Karikari



Liepaja-NORRKOPING 0-1 (and. 0-2)

89' Haksabanovic



Jablonec-PYUNIK 0-0 (and. 1-2)



Klaksvik-LUCERNA 0-1 (and. 0-1)

34' Voca



Maccabi Haifa-STRASBURGO 2-1 (and. 1-3)

17' Ajorque (S), 25' Shua (M), 40' Rukavytsya (M)



MALMOE-Domzale 3-2 (and. 2-2)

12' Nicholson (D), 21' Lewicki (M), 32' Rosenberg (M), 46' Karic (D), 83' Bengtsson (M)



NEFTCI BAKU-Arsenal Tula 3-0 (and. 1-0)

49' Aliyev, 89' rig. Dario, 93' Mbodj



S. TIRASPOL-Partizani 1-1 (and. 1-0)

29' Asani (P), 63' N'Diaye (T)



VADUZ-Mol Fehervar 2-0 (and. 0-1)

61' rig. Gajic, 100' Coulibaly



LUDOGORETS-Valur 4-0 (and. 1-1)

7' Biton, 24' Ikoko, 82', 84' Swierczok



Niedercorn-RANGERS 0-0 (and. 0-2)



ZRINJSKI-Utrecht 2-1 (and. 1-1)

46' Gustafson (U), 65' Hadzic (Z), 111' Lendric (Z)



Esbjerg-SOLIGORSK 0-0 (and. 0-2)



Gzira-VENTSPILS 2-2 (and. 0-4)

15' Jefferson (G), 72' Kazacoks (V), 79' Sergiychuk (V), 93' Jefferson (G)



O. Ljubljana-YENI MALATYASPOR 0-1 (and. 2-2)

77' Jahovic



STEAUA BUCAREST-Alashkert 2-3 (and. 3-0)

10' rig. Tanase (S), 23', 28' rig. Marmentini (A), 45' Galvao (A), 59' Coman (S)



EINTRACHT FRANCOFORTE-Flora 2-1 (and. 2-1)

37' Paciencia (E), 40' Sinyavskiy (F), 54' rig. Paciencia (E)



Stum Graz-HAUGESUND 2-1 (and. 0-2)

15' aut. Sandberg (H), 48' Ljubic (S), 68' Krygard



ABERDEEN-Chikhura 5-0 (and.1-1)

9', 20' Cosgrove, 58' Leigh, 65' Wright, 80' Cosgrove



LINFIELD-Hb Torshavn 1-0 (and. 2-2)

20' rig. Waterworth



Trnava-LOK.PLOVDIV 3-1 (and. 0-2)

16' Dangubic (T), 53' rig. Mitrea (T), 71' Tavares dos Santos (T), 74' Ozbolt (L)



Crusaders-WOLVERHAMPTON 1-4 (and. 0-2)

13' Bennett (C), 15' Jimenez (W), 38' Bennett (W), 45' Jimenez (W), 77' aut. Forsyhte (W)



GUIMARES-Jeunesse Esch 4-0 (and. 1-0)

14' Tapsoba, 63' Guedes, 87' rig. Tapsoba, 93' Silva Sousa



PARTIZAN BELGRADO-Connah's Q. 3-0 (and. 1-0)

54' Tosic, 70' Ozegovic, 73' Stevanovic



Stjarnan-ESPANYOL 1-3 (and. 0-4)

5' Giner Pedrosa (E), 52' Iglesias (E), 79' Ferreyra (E), 87' Sigurdsson