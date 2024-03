Europa League, ottavi in bilico tra Roma e Brighton: talismano Pellegrini per De Rossi

Promette spettacolo l’ottavo di finale di Europa League tra Roma e Brighton. De Rossi trova l’amico De Zerbi, preso in parte a modello in questi primi scampoli di carriera da allenatore. Se le quote per il passaggio turno vedono leggermente avanti gli inglesi, offerti a 1.80 rispetto al 2 dei giallorossi, per il match d’andata gli esperti puntano sul fattore Olimpico, dove la Roma ha perso solo una delle ultime 23 gare di Europa League: segno «1», dunque, in vantaggio a 2,10, mentre il colpo ospite si gioca a 3,25 e il pareggio a 3,50. La Roma, da quando De Rossi è alla guida, ha realizzato 22 reti in nove uscite, mentre il Brighton nelle ultime otto ha mantenuto inviolata la porta solo in un’occasione. Si affrontano due filosofie di gioco votate alla fase offensiva, che spingono verso il basso le quote per i gol: l’Over parte avanti a 1,70 contro il 2,05 dell’Under, così come l’opzione Goal, in lavagna a 1,57 rispetto al No Goal, proposto a 2,25. Romelu Lukaku è tornato al gol a Monza e vuole riscattare l’errore dal dischetto contro il Feyenoord per agganciare Aubameyang in testa ai marcatori della competizione. La sua firma paga 2,50, mentre si sale a 3 per un Paulo Dybala in gran forma e a 4 per Lorenzo Pellegrini, che con De Rossi ha già realizzato cinque gol. L’attacco degli ospiti, con Mitoma e Joao Pedro out, sarà guidato da da Evan Ferguson, offerto a 3,75 per il primo centro stagionale in Europa.