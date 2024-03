Europa League: passaggio del turno alla portata di Milan, Roma e Atalanta per le quote

Tre italiane a caccia della vittoria in Europa League 2023/24 e in un’edizione molto competitiva, con il Liverpool e il Bayer Leverkusen favorite, il Milan, l’Atalanta e la Roma sono pronte a giocarsi le proprie chance e il prossimo ostacolo sono gli ottavi di finale. I bergamaschi sono i primi a scendere in campo e alle 18:45 dovranno affrontare lo Sporting Lisbona in trasferta: gara piuttosto delicata con i portoghesi che sulla lavagna scommesse sono favoriti a quota 2.03 nel primo round, contro il pareggio a 3.50 e il successo dei bergamaschi a 3.55. Domani tocca invece a Roma e Milan. I giallorossi alle 18:45 giocheranno l’andata contro il Brighton all’Olimpico e De Rossi può contare sul fatto che il collega De Zerbi dovrà fare a meno di tanti indisponibili. I capitolini devono imporsi in casa e sono favoriti a 2.14, ma il pareggio e la vittoria degli inglesi non sono troppo distanti nei pronostici a 3.60 e a 3.20. Sempre domani ma alle 21:00 va in scena Milan-Slavia Praga, forse il match meno impegnativo per le italiane. I rossoneri non possono sottovalutare una squadra che ha vinto il girone della Roma, ma il successo sembra alla portata della squadra di Pioli favorita a 1.45. A 4.55 il pareggio, mentre il segno 2 vale 6.75. Con le quote antepost si può già ipotizzare quante squadre italiane passeranno il turno e l’en plein è possibile. L’Atalanta è favorita contro lo Sporting e si gioca ai quarti a 1.75, il Milan non dovrebbe fallire la qualificazione a 1.25, mentre c’è grande equilibrio tra Roma e Brighton, entrambe a 1.85.