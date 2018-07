Finisce con l’amaro in bocca l’esordio dell’Atalanta nei preliminari di Europa League contro il Sarajevo. Al Mapei Stadium i nerazzurri, in vantaggio di due gol a fine primo tempo, hanno subìto la rimonta dei bosniaci. Tra una settimana ripartiranno dal 2-2 di ieri, risultato non proprio ideale in ottica qualificazione. I bergamaschi, comunque, a parte il black out che li ha costretti al pareggio, hanno dimostrato già una buona forma, creando numerose occasioni da rete. È per questo che i bookmaker vedono la squadra di Gasperini come grande favorita nel match di ritorno. Sul tabellone Sisal Matchpoint la vittoria nerazzurra, risultato con cui l’Atalanta passerebbe sicuramente il turno, è un’opzione da 1,44. Il successo dei bosniaci invece è valutato 5,60. Il pareggio è un risultato molto rischioso per l’Atalanta: fino al 2-2 passerebbero infatti i bosniaci, dal 3-3 in su la qualificazione sarebbe per i bergamaschi. Ad ogni modo la «X» è data a 4,20, mentre il risultato esatto più probabile è una vittoria di misura per Gasperini: lo 0-1, che vorrebbe dire comunque passaggio del turno, è il finale con la quota più bassa, a 5,80.