Europa League, passo indietro la Lazio, travolta per 4-1 a Francoforte dall’Eintracht e scavalcata dai tedeschi in classifica e nelle quote su chi arriverà davanti. Ora i biancocelesti si giocano a 2,50 su Snai, mentre l’Eintracht comanda a 1,75. Quanto alle previsioni sul trionfo finale, entrambe le italiane sono indietro rispetto alle grandi pretendenti: il Milan è a 18,00, la Lazio a 25,00. Sul podio delle favorite i bookmaker mettono Chelsea (a 5,00), Arsenal (a 7,50) e Siviglia (a 12,00).