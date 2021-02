Sulla vittoria i bookmaker sono possibilisti, anzi addirittura fiduciosi, tanto che la quota dell’«1» non supera 1,60, mentre il «2» del Granada vola a 5,70. Quanto alla qualificazione agli ottavi, invece, le possibilità del Napoli di ribaltare domani il 2-0 incassato in Spagna restano a dir poco esigue. Tranchant la previsione degli analisti: il passaggio degli spagnoli al turno successivo è molto vicino, a 1,23; il Napoli ha bisogno di un’impresa da 6,60. Vari indicatori legittimano la freddezza dei bookmaker nei confronti degli azzurri. Intanto, il rendimento attuale, fatto di 4 sconfitte nelle ultime 5 partite giocate, fra campionato e coppe. Inoltre, nelle ultime 6 gare il Napoli non ha mai vinto segnando due reti, il minimo che gli possa consentire domani di sperare nella qualificazione. Nella sola occasione in cui è riuscita a mettere a segno 2 gol, ha dovuto sopportare una sonora sconfitta, il 4-2 di domenica scorsa a Bergamo. Infine, ogni gol eventualmente segnato dal Granada, per la regola delle reti esterne sarà un macigno piazzato sulla strada degli ottavi. Ci vorrà dunque un Napoli al top per proseguire il cammino in Europa League. Un Napoli in grado di centrare almeno il 2-0 che porta ai supplementari, dato a 8,74, mentre un 3-0 da qualificazione diretta vale 13,05. I padroni di casa passano anche con il 4-1, ipotesi da 26,55. La vittoria per 3-1 sarebbe invece un’amarezza da 13,43.