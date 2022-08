Roma e Lazio parteciperanno ai gironi di Europa League 2022/2023. In virtù del sesto e del settimo posto nell'ultimo campionato, i giallorossi e i biancocelesti hanno ottenuto il pass per la prima fase importante del nuovo torneo. Per la Roma l'accesso all'Europa League è stato doppio, sia dal campionato, sia grazie alla vittoria della Conference League. Oggi le due romane conosceranno le proprie avversarie



I CRITERI - Entrambe le squadre sono inserite nella prima fascia. I giallorossi grazie al ranking UEFA e alla conquista della Conference League, i biancocelesti grazie al ranking. Entrambe sfideranno una squadra proveniente dalla seconda, una dalla terza e una dalla quarta.



LE AVVERSARIE - Evitate dunque Manchester United e Arsenal. Lazio e Roma affronterann



Una tra PSV, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Qarabag, Malmo, Ludogorets, Feyenoord

Una tra Union Berlino, Bodo/Glimt, Midtjylland, Friburgo, Fenerbahce, Real Betis, Sheriff, Ferencvaros

Una tra Saint-Gilloise, Sturm Graz, AEK Larnaca, Trabzonspor, Omonia, HJK, Nantes, Zurigo