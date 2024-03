Europa League, perché Sporting Lisbona-Atalanta si gioca di mercoledì

L'Atalanta si prepara a scendere in campo questa sera, a partire dalle 18.45, nella sfida di Europa League che vedrà i ragazzi di Gianpiero Gasperini impegnati in casa dello Sporting Lisbona. Una sfida che andrà in scena eccezionalmente di mercoledì, a causa dei numerosi impegni ravvicinati che per entrambe le formazioni ha caratterizzato il calendario delle ultime settimane, ma anche per questioni di ordine pubblico a Lisbona.



PERCHE' SI GIOCA DI MERCOLEDI' - Normalmente, siamo abituati a vedere le sfide di Europa League in campo di giovedì, giornata in cui si svolgeranno tutte le altre sfide degli ottavi, con il martedì e il mercoledì riservati alla Champions. Questo giovedì, tuttavia, a Lisbona è prevista anche la disputa di un altro importante ottavo di finale europeo, quello tra Benfica e Rangers. Per questo motivo, vista la grande affluenza di pubblico attesa per i due match, si è scelto di anticipare la sfida dell'Atalanta. Il match era stato inizialmente fissato a martedì 5 marzo, salvo poi venire posticipato in ragione degli impegni ravvicinati a cui si sono sottoposte le due formazioni negli ultimi giorni. L'Atalanta ha infatti affrontato Milan, Inter e Bologna in 8 giorni, mentre lo Sporting conta le sfide con Rio Ave, Benfica e Farense nello stesso intervallo di tempo. La decisione definitiva è stata dunque quella di venire incontro alle esigenze dei due club allungando il riposo di un giorno, senza però andare a sovrapporre il match con quello del Benfica, con mercoledì 7 marzo come data prescelta.