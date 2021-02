L'Europa League entra nel vivo, con i sedicesimi di finale, in programma domani. Compiti non proibitivi per le tre italiane della competizione, Milan, Napoli e Roma, tutte impegnate in trasferta. La squadra di Pioli, arrivata prima nel proprio girone (davanti a Lille, Sparta Praga e Celtic), si presenta sul campo della Stella Rossa dopo il ko in campionato contro lo Spezia. Nei 4 precedenti nelle Coppe europee fra le due squadre, la Stella Rossa non ha mai battuto i rossoneri: il bilancio è di 3 sconfitte e un pareggio. Numeri che contribuiscono a rendere il Milan nettamente favorito per i betting analyst, visto che il segno «2» plana a 1,87, l'«1» della squadra dell’ex leggenda interista Stankovic vola a 4,00 e il pareggio, si gioca a 3,60. La Stella Rossa ha chiuso il proprio girone con tre Under consecutivi e tutti senza subire gol. Il quarto Under di fila vale 1,80, mentre una gara da Over, con almeno tre gol complessivi si gioca a 1,87. Il risultato esatto più probabile è lo 0-1, in lavagna a 7,00. La Roma fa visita allo Sporting Braga, mai affrontato dai giallorossi in una competizione europea. Il pronostico si orienta sul «2», dato a 2,10, anche se i portoghesi hanno pareggiato le ultime due partite contro una squadra italiana in competizioni europee (l’Udinese nei preliminari di Champions League nel 2012/13, vinti ai rigori). Un nuovo pareggio vale 3,70, mentre il successo in casa è offerto a 3,30. I gol non dovrebbero mancare: lo Sporting Braga nel girone eliminatorio ha messo in fila cinque Over su sei partite, la Roma quattro: un altro match con almeno tre reti è a quota modesta, 1,67. Il Napoli, riavvicinatosi alla vetta della Serie A in seguito alla vittoria di misura ai danni della Juventus, è di scena a Granada. Anche in questo caso le due squadre non si sono mai affrontate in una gara ufficiale. Il pronostico è a tinte azzurre: il segno «2» è dato a 2,20, il Granada viaggia a quota più alta, 3,25, il pareggio è fissato in lavagna a 3,35. Il bilancio del Napoli nelle sfide contro le spagnole non è esaltante: 5 vittorie in 18 incontri. Negli ultimi nove un solo successo, lo 0-1 in casa della Real Sociedad ottenuto nel girone lo scorso 29 ottobre. Lo stesso risultato si gioca a 7,75. Chi sarà il protagonista di questa sfida? I betting analyst offrono il gol di Osimhen ad appena 2,50, con Lorenzo Insigne dietro il nigeriano a 3,00.