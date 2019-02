Dopo la due giorni dedicata alla Champions e l'anticipo di ieri che ha visto l'eliminazione della Lazio contro il Siviglia, si completa oggi il quadro dei sedicesimi di finale di Europa League. A scendere in campo saranno anche Napoli e Inter che, dopo i successi dell'andata, proveranno a blindare in casa il passaggio agli ottavi. Di seguito le probabili formazioni delle due partite e dove vederle in tv.





NAPOLI-ZURIGO (ore 18.55, SkySport1)



Napoli: Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, MErtens.



Zurigo: Brecher; Nef, Bangura, Maxso, Kharabadze; Winter, Dmgjoni, Schonbachler, Khelifi, Kololli; Odey.





INTER-RAPID VIENNA (ore 21, Tv8 e SkySport1)



Inter: Handanovic; Cedric, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro.



Rapid Vienna: Strebinger; Potzmann, Sonnleitner, Hofmann, Bolingoli; Ljubicic, Grahovac; Murg, Schwab, Ivan; Pavlovic.