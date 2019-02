Dopo la due giorni dedicata alla Champions, torna in campo l'Europa League. Oggi è in programma l'andata dei sedicesimi di finale, che vedrà impegnate tre squadre italiane: Lazio, Inter e Napoli. La squadra di Simone Inzaghi se la vedrà all'Olimpico contro il Siviglia, privo dell'ex Immobile, mentre Luciano Spalletti deve rinunciare a Mauro Icardi, che si è autoescluso dopo la decisione di togliergli la fascia da capitano. Chiudono gli uomini di Carlo Ancelotti, che non ha a disposizione Albiol e Hamsik, il cui trasferimento al Dalian Yifang è sempre più vicino. Di seguito, le probabili formazioni e dove vedere in tv le tre partite.



LAZIO-SIVIGLIA (h 18.55 Sky Sport Arena, Sky Sport)

Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Siviglia: Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Jesus Navas, Banega, Vazquez, Arana; Sarabia; Ben Yedder, André Silva.





RAPID VIENNA-INTER (h 18.55 Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Rapid Vienna: Strebinger; Potzmann, Dibon, Hofmann, Bolingoli; Grahovac, Schwab; Ivan, Knasmullner, Murg; Berisha.

Inter: Handanovic; Cedric, de Vrij, Miranda, Asamoah; Borja Valero, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.





ZURIGO-NAPOLI (h 21.00 Sky Sport Uno e Tv8)

Zurigo: Brecher; Untersee, Bangura, Maxso, Kharabadze; Kryeziu, Domgjoni; Winter, Schonbachler, Kololli; Odey.

Napoli: Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.