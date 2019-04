Sarà derby inglese per il trionfo in Europa League. Sono gli analisti di 888sport.it a prevederlo. Il tabellone scommesse sulla vincente finale è stato aggiornato alla luce dei risultati di ieri sera e a comandare il pronostico sono Chelsea e Arsenal, che tra l’altro potranno incontrarsi solo nell’ultimo atto. La squadra di Sarri, riferisce Agipronews, è davanti a tutti, data a 2,30, i Gunners seguono a 3,30. Terza piazza per il Valencia, dato a 4,80, a chiudere i giochi i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, prossimi avversari della squadra di Sarri, dati a 6,50.