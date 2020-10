. Gli uomini di Imanol Alguacil, nella prima partita, hanno sconfitto 1-0 il Rijeka e vivono un ottimo momento di forma, da capolista in Liga. I padroni di casa sono reduci da quattro successi consecutivi in gare ufficiali e, in 7 delle prime 8 partite stagionali, non hanno subito gol nel primo tempo. Statistica simile per il Napoli, che in quattro partite su cinque non ha incassato gol nei primi 45'.. I baschi, invece, si affidano a David Silva e alla qualità di Isak e Oyarzabal.Numeri negativi per il Napoli nelle competizioni Uefa: sono quattro i ko consecutivi in Europa League, mentre nelle ultime otto sfide continentali contro avversarie spagnole, gli azzurri non hanno mai vinto. Nei 16 precedenti totali, sono 4 le vittorie, 5 i pareggi e 7 le sconfitte contro club iberici. Nessun precedente, invece, tra le due formazioni. Gattuso si affida a Mertens per interrompere questo tabù: sei gol nelle ultime nove partite europee per il belga. Nei quattro precedenti contro formazioni italiane, la Real Sociedad ha trovato una vittoria, un pareggio e due sconfitte.Napoli pericoloso con Insigne: errore in fase di disimpegno della Real Sociedad, il capitano azzurro recupera palla, dribbla due avversari e calcia a giro con il destro. La palla si spegna sul fondo.Ancora Napoli pericolosissimo: inserimento di Mario Rui, che cerca lo scavetto con il mancino. La palla sfiora il palo e termina sul fondo.Si parte!