Dopo la vittoria in casa dellacapolista in, riprende inil cammino europeo deldi, reduce dal ko casalingo contro il Sassuolo in campionato. A Fiume, tana del, i partenopei vanno a caccia del bottino grosso per risistemare le cose dopo la sconfitta del San Paolo contro l'e riequilibrare il girone.Non è la prima volta contro il, in trasferta, per Gennaro, che ai tempi del Milan ha perso 2-0 contro la squadra allenata allora da: i rossoneri erano già qualificati, ma resta comunque la sconfitta nel cv dell'attuale tecnico dei campani. Che sulla panchina del Napoli non conosce mezze misure: nelle ultime 10 non è mai arrivato il segno X.Sandro, attaccante del, ha segnato il gol della bandiera nel ko contro l'AZ Alkmaar; Matteo, esterno del Napoli, ha segnato contro la Real Sociedad e tutti i gol realizzati in Europa League sono arrivati nel secondo tempo.: Nevistic; Tomecak, Escoval, Veloski, Molcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Elmas; Politano, Petagna, Mertens.​