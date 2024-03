Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Non ci sono solo le squadre italiane in questo giovedì di, scendono in campo tutte le squadre per il ritorno degli ottavi di finale, in vista del sorteggio che si svolgerà venerdì 15 marzo alle 13 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.Si partee, oltre al Milan, si giocano altre tre partite:ripartono dal 2-2 dell'andata; missione impossibile per ilche, contro il, deve ribaltare il 4-0 in favore dei francesi del primo round; operazione rimonta anche per il, sconfitto 1-0 all'andata dal, oltre ad Atalanta e Roma, tocca al, che ospita ad Anfield lodopo la netta vittoria della partita in Repubblica Ceca (5-1 per i Reds). In campo anche ildi Xabi Alonso contro il: all'andata i tedeschi rimontarono dal 2-0 fino al 2-2 finale.