Superato lo scoglio Ajax, è il Manchester United a frapporsi tra la Roma e la finale di Europa League. Gli inglesi, però, sono una montagna altissima da scalare per gli uomini di Fonseca; i betting analyst, infatti, vedono i Red Devils nettamente favoriti sia per il match di andata che per la qualificazione. All’Old Trafford, una vittoria dei padroni di casa è in quota a 1,66 mentre quella giallorossa vale addirittura 5 volte la posta con il pareggio che si assesta a 3,95. Discorso simile per l’accesso alla semifinale con gli uomini di Solskjaer, in quota a 1,40, contro il 2,90 riservato alla Roma. Una semifinale così complicata non può che abbassare sensibilmente le possibilità della Roma di coronare il sogno Europa League. Per i bookmaker, quella di Fonseca è la squadra meno accreditata, a 6,00, quota più alta rispetto a quelle di Villarreal (5,50), e Arsenal (4,00). I favori del pronostico, ancora una volta, vanno al Manchester United il cui successo finale vale 2 volte la posta.