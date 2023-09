La finale persa ai rigori contro il Siviglia è ancora nella testa di giocatori e tifosi della Roma, che in questa stagione vogliono riscattarsi e vincere l’Europa League, ma sono lucidi anche i sogni di gloria per l’Atalanta, che vuole sublimare l’era Gasperini con un trofeo. Giovedì 21 settembre comincia l’avventura delle italiane nell’Europa League 2023/24 e si parte con Sheriff Tiraspol-Roma alle 18:45 e Atalanta-Rks Rakow, ovvero due avversarie da non sottovalutare per evitare il rischio di steccare alla prima, ma che devono essere battute. I pronostici della vigilia sono comunque nettamente a favore delle italiane: sulla lavagna scommesse tre punti per la Roma sono bancati a 1.47, quota distante rispetto a quelle associate al pareggio a 4.15 e al segno 1 a 6.60. Dybala e Lukaku potrebbero partire titolari dopo l’esaltante prestazione in coppia contro l’Empoli, ma Mourinho potrebbe gestire i suoi e dare fiducia dal primo minuto a Belotti che comunque in questo momento dà garanzie. Sulla lavagna marcatori l’argentino e il belga sono proposti in gol rispettivamente a 2.50 e 2.30, mentre per il Gallo si sale a 2.75. L’appuntamento per Atalanta-Rks Rakow Czestochowa è al Gewiss Stadium di Bergamo alle 21:00. Gasperini ha l’occasione di riscattare la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina ma deve anche fare i conti con l’emergenza in attacco visti gli infortuni di Scamacca e Tourè: Lookman e Muriel saranno le punte nerazzurre e bastano e avanzano per ottenere i tre punti visto che il segno 1 è a 1.22, il pareggio è a 6.00 e il segno 2 vale 11.50.