“Il round non è chiuso, per passare serve la partita perfetta”. Dopo la vittoria di Amsterdam Paulo Fonseca chiede ai suoi massima concentrazione in vista del ritorno dei quarti di Europa League. Giovedì 15 aprile (ore 21:00) si gioca Roma-Ajax, con i giallorossi - si legge in una nota - chiamati a difendere il successo per 2-1 ottenuto in Olanda e sulla lavagna scommesse. Pellegrini e compagni (che potrebbero passare il turno anche in caso di sconfitta) sono proposti in semifinale a quota 1,35. A 2,92 la rimonta degli olandesi. Fa bene comunque Fonseca a chiedere di non sentirsi già in semifinale, visto sulla lavagna 1X2 la Roma si gioca vincente a 2,77, contro il successo dell'Ajax a 2,33. A 3,75 il pareggio. Davanti la Roma si affida a Dzeko e Mkhitaryan, proposti in gol rispettivamente a quota 3,00 e 3,50, mentre un'altra rete di Ibanez, l'eroe della Johan Cruijff Arena, è bancata a 15. Tutto sembra già scritto in Manchester United - Granada. Dopo il 2-0 dell'andata i Red Devils sono ancora favoriti a quota 1,45. In Villarreal-Dinamo Zagabria gli spagnoli partono favoriti a quota 1,48, Slavia Praga-Arsenal vede invece i Gunners favoriti a 1,77.

Per il passaggio del turno in semifinale quindi le favorite sono Roma (a 1,35), Villarreal (1,07), Arsenal (1,41) e Manchester United (già fuori quota).