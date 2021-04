LE FORMAZIONI UFFICIALI:

. Vietato, però, sedersi sugli allori: lo ha esplicitamente detto Fonseca, lo insegna il calcio europeo e lo ricorda la tradizione dei lancieri. Ultimi superstiti italiani nelle competizioni europee, i giallorossi inseguono una semifinale che, in campo continentale, manca da tre anni. Era il 2018, ma soprattutto era la Champions League, quando Di Francesco venne eliminato dal Liverpool dopo l'impresa con il Barcellona.. Chi passa il turno sfida la vincente di Manchester United-Granada.Nonostante una ricca esperienza continentale, è solo uno il precedente europeo tra le due squadre e risale alla Champions League 2002-2003, con l'Ajax di Koeman che vinse 2-1 il match d'andata in casa (reti di Ibrahimovic e Litmanen) e pareggiò 1-1 all'Olimpico. Sono sei i precedenti giallorossi contro formazioni olandesi: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. L'ultimo risale al 2014-2015, erano i sedicesimi di Europa League: pareggio casalingo contro il Feyenoord e vittoria esterna per 2-1. Sorride, invece, l'Ajax, imbattuto nelle ultime sei trasferte in Italia (3 vittorie e 3 pareggi): l'ultima sconfitta è l'1-0 della Champions 2005-2006 contro l'Inter.Calcio d'inizio alle, su Calciomercato.com la diretta diPau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini; DzekoStekelenburg; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres​