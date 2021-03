La Roma deve vedersela con lo Shakhtar Donetsk, squadra da prendere con le pinze e che ha dimostrato di poter mettere in difficoltà avversarie più blasonate. Basta guardare il cammino degli ucraini in Champions League, dove sono sopravvissuti al girone di ferro con Real Madrid, Borussia Monchengladbach e Inter, eliminando proprio i nerazzurri di Conte e “retrocedendo” in Europa League. Nel primo round all’Olimpico i giallorossi partono però favoriti a 1,57. La vittoria ospite sale a 5,50, il pareggio è a 4,25 con i capitolini avanti anche nel passaggio del turno: la qualificazione romanista è proposta a 1,57, quella ucraina a 2,40. Anche gli scommettitori puntano sulla Roma, il 95% ha scelto infatti i giallorossi per il passaggio ai quarti. Ancora assente Dzeko, Fonseca affida l’attacco a Borja Mayoral, capocannoniere europeo dei giallorossi a quota 5 centri: il suo goal è il più probabile a 2,25. Tra le fila dello Shakhtar attenzione soprattutto a Junior Moraes, marcatore a 3,75.