Roma-Athletic Bilbao LIVE, formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1', fuori Hummels e Pellegrini. Ci sono i fratelli Williams

Ladi Claudiotorna in campo da protagonista inI giallorossi affrontano, dopo il passaggio del turno ai playoff contro il Porto:allo Stadio Olimpico della Capitale arriva ldi Ernestouna delle squadre più in forma della Liga, con il suo quarto posto in classifica a -9 dalla vetta che la porterebbe a partecipare alla prossima Champions League. I capitolini però puntano a diventare la squadra con più vittorie in questa competizione, visto che ora sono a quota 96 insieme all’Inter. Ritorno previsto tra una settimana al nuovo San Mames: Roma e Athletic Bilbao si erano già affrontate a settembre: match finito 1-1, con Ivan Juric in panchina.

Roma-Athletic BilbaoLE FORMAZIONI UFFICIALI:Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All. RanieriAthletic Bilbao (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray Alvarez, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; Inaki Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Valverde.Scharer (SVI)