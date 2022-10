Dopo la vittoria controche ha rimesso in carreggiata il girone di Europa League, ladi Josétorna in campo in quello che è a tutti gli effetti il big match del gruppo C contro il. Gli spagnoli guidano a punteggio pieno, mentre i giallorossi inseguono in virtù del ko all'esordio contro il Ludogorets che oggi pesa nel percorso di qualificazione. Mourinho potrà contare su Dybala, recuperato al 100%.Roma e Real Betis non si sono mai affrontate in competizioni europee; la squadra italiana ha vinto solo due delle ultime 13 partite contro squadre spagnole (2N, 7P), ma una di queste era contro il Barcellona nel 2018 (3-0). La Roma sarà la terza avversaria italiana del Real Betis in tutte le competizioni, dopo Milan e Bologna con il Betis che è imbattuto (2V, 1N). Comprese le qualificazioni, la Roma è imbattuta nelle ultime 20 partite casalinghe in competizioni europee (14V, 6N): è la più lunga serie positiva di una squadra italiana da quando la Juventus arrivò a 27 tra il 2013 e il 2018.Lorenzoha effettuato più tiri di qualsiasi altro giocatore in questa Europa League (11), mentre il compagno di squadra Nicolòè il giocatore con più conclusioni tra quelli che non hanno segnato (9). Solo Hugo Vetlesen del Bodø/Glimt (otto) ha creato più occasioni da gol per i compagni di Pauloe Nemanja(entrambi sette) in questa edizione dell’Europa League.Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; AbrahamBetis (4-2-3-1): Bravo; Aitor Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Rodríguez, Guardado; Canales, Joaquín, Fekir; Willian José