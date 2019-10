Incredibile a Roma: finisce 1-1 contro il Gladbach. Con gentile concessione dell’arbitro scozzese Collum, che in pieno recupero regala un rigore inesistente ai tedeschi (in Europa League non c'è il Var). La Roma domina il match e resta in vantaggio fino al 93’, quando il direttore di gara vede un tocco di mano di Smalling che in realtà non c’è. Il difensore giallorosso colpisce il pallone con la faccia e non col braccio. L’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore ai tedeschi, nonostante le vibranti proteste della Roma, che aveva trovato il vantaggio nel primo tempo con Zaniolo. Stindl si presenta sul dischetto e batte Pau Lopez per l’1-1 finale.



Fonseca è costretto a schierare Mancini in mediana accanto a Veretout, con Fazio e Smalling in difesa. Davanti straordinari per Dzeko (con la mascherina) visto l’infortunio di Kalinic a Marassi. Sulla trequarti spazio a Zaniolo, Pastore e Kluivert. La Roma fa la partita e trova il gol al 32’, con Zaniolo che di testa batte il portiere avversario su cross da corner di Veretout. Splendido lo stacco del giocatore della Roma. Il Gladbach non riesce a rendersi praticamente mai pericoloso dalle parti di Pau Lopez nella prima frazione.



La Roma gestisce la partita e soprattutto le energie nel secondo tempo: fuori Pastore e dentro Perotti al 62’, poi lasciano il campo anche Zaniolo e Kluviert, al loro posto entrano Antonucci e Florenzi. Occasione al bacio per Florenzi al 90’, che dopo un assist al bacio di Dzeko calcia a lato. Nel recupero, i tedeschi vanno a un passo dall’1-1 con Thuram, che da due passi spara alto. Poi, il rigore regalato al Gladbach col pareggio di Stindl. La Roma prova l’assalto finale, ma l’arbitro fischia: il match termina 1-1. La squadra di Fonseca resta in vetta al girone, ma a 5 punti e non a 7 come in caso di vittoria. Seguono il Wolfsberger e l’Istanbul Basaksehir a 4, poi il Gladbach a 2.​



