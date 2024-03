Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Riparte il programma degli ottavi di finale di Europa League., in un’affascinante match tra tecnici italiani. Giallorossi che (dopo il successo per 4-1 a Monza in campionato) arrivano a questo turno a eliminazione diretta dopo aver superato, durante ai playoff, il Feyenoord a seguito della lotteria dei rigori, Inglesi, invece, hanno avuto accesso diretto agli ottavi, superando al primo posto il Girone B.ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, N’Dicka, Mancini, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De RossiBRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Lamptey, Van Hecke, Dunk, Igor; Gross, Gilmour; Buonanotte, Enciso, Adingra; Welbeck. All. De Zerbi