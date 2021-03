La Roma è l’unica italiana rimasta in Europa League e vuole sognare in grande. I giallorossi, opposti all’Ajax nei quarti, puntano a un successo finale che paga 9 volte la posta giocata secondo i betting analyst. Si tratterebbe della prima vittoria di un club tricolore da quando il torneo è stato denominato ’Europa League’. Occhio anche alla Villareal, a 6,00, e allo stesso Ajax che è dato a 8,00. Il Manchester United invece supera il Milan e vede sempre più vicina la seconda Europa League della propria storia. Siamo solo ai quarti, ma i bookmaker danno grande fiducia ai Red Devils, offerti a 2,50. Alle spalle di Pogba e compagni c’è un’altra squadra inglese: l’Arsenal, riferisce Agipronews, che mai ha vinto la competizione con due finali perse, è data a 3,75.