Secondo impegno europeo per la, che dopo il successo all'esordio - il 2-1 in rimonta sul campo dello Young Boys -. Gli ospiti, nel primo turno, hanno perso 3-0 contro il Cluj e tre giorni fa hanno esonerato l'allenatore Stamen Belčev. Spazio a un parziale turnover per Fonseca, che schiera Pau Lopez in porta e in difesa ritrova Smalling. A centrocampo c'è Villar, davanti Carles Perez e Borja Mayoral concedono un turno di riposo a Pedro e Dzeko.Sono otto le trasferte del Cska Sofia in Italia: nessuna vittoria per i bulgari, con due pareggi e ben 6 sconfitte. Quattro a zero in favore della Roma, nello specifico, il computo dei precedenti tra le due squadre, con i bulgari che non hanno mai segnato ai capitolini. Nelle ultime sei partite, il Cska ha vinto una sola gara, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Problemi anche in trasferta per gli uomini di Morales, che hanno raccolto 6 punti in 5 partite (1 vittoria, 3 pareggi). Sei, invece, i precedenti della Roma contro squadre bulgare: cinque vittorie e una sconfitta (nel 1975-1976 contro il Dunav Ruse).