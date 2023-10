Percorso netto per Roma e Atalanta, ancora vincenti nella seconda giornata di Europa League dopo i tre punti ottenuti al debutto. I giallorossi sono appaiati al primo posto del girone G insieme allo Slavia Praga, prossimo avversario di Dybala e compagni, ma per gli esperti sarà la Roma a spuntarla per la vittoria del raggruppamento, a 1,24, contro il primo posto ceco offerto tra 3,50 e 3,75. Ancora più netto il dominio dell’Atalanta dopo il colpo di Lisbona: in quota la Dea è avanti a 1,33 mentre sale a 4,50 la rimonta dello Sporting, prima avversaria dei nerazzurri per i bookie. Non è stato invece un avvio facile per la Fiorentina in Conference League. I viola hanno pareggiato entrambe le partite per 2-2 e sono costretti a inseguire, ma per i betting analyst di Newgioco, anche in virtù della finale raggiunta nell’ultima edizione, i toscani sono i secondi favoriti per la vittoria del trofeo, a 7,50 volte la posta, preceduti ancora da un inglese, l’Aston Villa di Nicolò Zaniolo fissato a 5.