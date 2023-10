Obiettivo primo posto. La Roma ospita lo Slavia Praga giovedì sera allo Stadio Olimpico per staccare i cechi, in vetta a pari merito insieme ai giallorossi a punteggio pieno nel Gruppo G. La formazione di Mourinho, reduce da quattro successi consecutivi tra Serie A ed Europa League, vede il pokerissimo a 1,75 contro il 4,50 del segno «2», mai ottenuto dallo Slavia contro i club italiani. Nel mezzo il pareggio a 3,70. Le due squadre hanno segnato ben 14 reti complessive nelle prime due uscite, numeri che fanno prevalere su William Hill il Goal, a 1,72, sul No Goal visto a 2. Romelu Lukaku va a segno consecutivamente da 13 partite nella competizione: un altro centro del belga vale 2,30 mentre tra gli ospiti in pole c'è Mojmir Chytil, anche lui a quota 2 come Big Rom, a 3,90. Partita più complessa invece per l'Atalanta, impegnata in Austria contro lo Sturm Graz capolista in patria. I nerazzurri, a punteggio pieno e imbattuti da cinque trasferte europee, sono avanti per gli esperti di William Hill a 1,90, sale a 3,60 la prima «X» per entrambe le formazioni, mentre il colpo dei padroni di casa vale 3,90 volte la posta. Per i bookie sarà una partita all'insegna dello spettacolo: in quota l'Over 2.5, a 1,72, comanda sull'Under 2.5 dato a 2. Tra i possibili risultati esatti in pole c'è l'1-1 a 6, un nuovo 1-2 esterno per la Dea è proposto invece a 8,50. La Fiorentina, dopo due pareggi consecutivi, cerca il primo successo in Conference League al Franchi contro il fanalino di coda Cucaricki, ancora fermo a 0 punti. Partita senza storia su William Hill, con il segno «1» visto a 1,08 contro il 23 di un incredibile colpo serbo. Nel mezzo, a 7,50, la terza «X» viola. Dopo i due "Goal" consecutivi per gli uomini di Italiano, stavolta a prevalere è il No Goal, a 1,66, su un match con entrambe le formazioni a segno offerto a 2,10. Per il risultato esatto invece, i favoriti dei bookie sono 2-0 e 3-0, entrambi fissati a 6,50 mentre il terzo 2-2 consecutivo paga 29 volte.