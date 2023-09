José Mourinho non lo ammetterà mai ma sogna, al pari dei suoi ragazzi, di calare il tris. Lo Special One vuole infatti centrare la terza finale europea alla guida della Roma in altrettante stagioni. Impresa non semplice ma i giallorossi, una Conference vinta e una Europa League persa ai rigori, sanno come fare ad arrivare fino in fondo. La strada verso Dublino, finale della prossima Europa League, inizia domani da Tiraspol dove la Roma sfida lo Sheriff da grandissima favorita: gli esperti vedono il successo dei capitolini a 1,47 rispetto al 7,50 dei padroni di casa mentre si scende a 4,00 per il pareggio. I giallorossi vanno a caccia del secondo clean sheet in pochi giorni, impresa che si gioca a 1,78, ma attenzione perché gli unici due confronti della squadra moldava con formazioni italiane, risale a due anni fa quando perse entrambe le sfide per 3-1 contro l’Inter. Lo stesso risultato esatto, domani pomeriggio, è dato a 13,50 per la Roma mentre pagherebbe 80 volte la posta quello in favore dello Sheriff. Mourinho è intenzionato a fare un po’ di turnover visti gli impegni ravvicinati: Romelu Lukaku, primo marcatore a 4,40, e Andrea Belotti, in gol a 2,75, dovrebbero guidare l’attacco giallorosso. La difesa romanista dovrà fare molta attenzione a Luvannor, autore finora in stagione, di 5 reti: un altro gol si gioca a 5,00. Esordio in Europa League anche per l’Atalanta che, al Gewiss Stadium riceve i polacchi del Rakow. I nerazzurri tornano in Europa dopo un anno e puntano subito a portare a casa i tre punti. Partita favorevole ai ragazzi di Gasperini, per gli esperti, tanto che la vittoria della Dea è a bassa quota, 1,22, quello dei rossoblù si gioca a 13 mentre il pareggio è offerto a 6,50. L’Atalanta mostrerà tutto il suo potenziale offensivo tanto che l’Over, a 1,57, si fa preferire all’Under, dato a 2,30. Tanti gol potrebbero anche portare a un Ribaltone dato a 9,00. Gasp dovrà fare a meno per un po’ di Gianluca Scamacca e così il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Ademola Lookman, in gol a 2,00, oppure su un ritrova Charles De Ketelaere: il belga protagonista con un gol o un assist si gioca a 1,97. Sul versante opposto l’uomo da tenere d’occhio è Lukasz Zwolinski, numero 9 sulle spalle, al primo anno con il Rakow: il bomber polacco a segno contro l’Atalanta si gioca a 5,00.