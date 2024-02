Europa League, Roma-Feyenoord: giallorossi favoriti a quota 2.10

Giovedì 22 febbraio torna l’Europa League con Roma e Milan a caccia del pass per gli ottavi e la squadra di Daniele De Rossi deve affrontare la sfida più delicata. I giallorossi hanno strappato un pareggio per 1-1 al De Kuip di Rotterdam e ora puntano alla vittoria all’Olimpico contro il Feyenoord, rivale battuto già due volte in Europa nelle ultime due stagioni. Le quote sulla lavagna scommesse danno i capitolini favoriti a 2.10, contro il pareggio a 3.50 e il segno 2 a 3.25. Sarà comunque una sfida equilibrata, come è palese anche dalle quote per il passaggio del turno: la Roma si gioca agli ottavi a 1.60, mentre gli olandesi sono bancati a 2.30. In zona gol il più atteso è Lukaku, incredibilmente constante in Europa League: una sua rete vale quota 2.25. Situazione ben diversa in casa Milan. Gli uomini di Stefano Pioli ripartono dal 3-0 dell’andata contro il Rennes e in vista del ritorno in Francia la qualificazione agli ottavi vale 1.02, contro la rimonta dei transalpini a 13 volte la posta. In perfetto equilibrio le quote 1X2: a 2.62 sia il successo del Milan sia la vittoria dei padroni di casa, a 3.35 il pareggio. La strada per la vittoria del trofeo è comunque ancora bella lunga. Chi si aggiudicherà l’Europa League 2023/2024? Il livello è molto alto e il Liverpool è favorito a 3.00, con il Bayer Leverkusen e il Milan che chiudono il podio a 5.50 e a 6.00. Un po’ più staccate Roma e Atalanta a 15.