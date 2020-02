Reduce da tre sconfitte di fila, la Roma cerca di trovare nell'Europa League un medicinale in grado di ridare ossigeno. La vittoria, infatti, manca dal 19 gennaio, e la sconfitta di Bergamo ha complicato la corsa al quarto posto. All'Olimpico, però, si ripartirà da zero. Archiviato il percorso nel girone, con il secondo posto alle spalle dell'Istanbul Başakşehir, la banda di Fonseca ospita alle 21.00 il Gent, ancora imbattuto in Europa League in questa stagione. Chance per Carles Perez, che parte dal 1' nel tridente del 4-2-3-1: supporterà Dzeko insieme a Pellegrini e Mkhitaryan.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Belgi in uno grande stato di forma: la sconfitta in gare ufficiali manca dal 15 dicembre. Nel girone, gli ospiti sono arrivati al primo posto del gruppo I, totalizzando 12 punti e precedendo in classifica il Wolfsburg, il Saint-Etienne e l'Oleksandriya. L'ultimo precedente è il 3-1 dell'Olimpico e il 7-1 in trasferta che sorride alla Roma: era il 2009/2010. I giallorossi hanno tuttavia perso i primi due incroci in competizioni UEFA contro avversari belgi: 0-1 in trasferta e in casa contro il Club Brugge nel terzo turno della Coppa UEFA 1975/76. Da allora è imbattuta da 12 gare (8 vittorie, 4 pareggi).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko



Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja; Bezus; Depoitre, David​