La Roma vola ad Amsterdam per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro un’Ajax temibile ma, al pari dei giallorossi, pieno di assenze importanti. I capitolini, in crisi in campionato, sono costretti a rincorre anche in Olanda, secondo gli esperti, visto che i padroni di casa si giocano vincenti a 2,00 contro il 3,50 della formazione di Fonseca con il pareggio leggermente più alto, a 3,75. L’Ajax, dominatore della Eredivisie, è avanti anche nel passaggio turno tanto che i Lancieri in semifinale si giocano a 1,75 rispetto al 2,10 dei giallorossi. La Roma, questa stagione, ha sempre segnato almeno un gol in trasferta in Europa League: una rete dei giallorossi all’Amsterdam Arena appare molto probabile essendo in quota a 1,30. Tra i padroni di casa bisognerà fare molta attenzione al capitano Dusan Tadic, 17 reti totali tra campionato ed Europa League: un’altra marcatura domani sera si gioca a 2,50. Sul versante capitolino, Fonseca scioglierà solo all’ultimo chi guiderà l’attacco tra Dzeko e Borja Mayoral ma lo spagnolo è il capocannoniere della competizione con 7 gol: un’altra doppietta, come quelle contro Cluji e Shakhtar, pagherebbe 15 volte la posta Domani sera sono in programma gli altri tre quarti di finale della competizione dove le due formazioni inglesi rimaste in corsa, Manchester United e Arsenal, partono con i favori del pronostico. Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint, i Red Devils ospiti del Granada non dovrebbero avere problemi a centrare il successo vista la quota di 1,62 rispetto al 6,00 degli spagnoli con il pareggio dato a 3,75. I Gunners, al contrario, ricevono lo Slavia Praga e l’Emirates Stadium dovrebbe aiutare la formazione di Arteta a ottenere i tre punti: la vittoria dei londinesi è a 1,57 rispetto al 6,00 degli ospiti mentre si scende per il pareggio dato a 4,00. L’ultimo quarto di finale vedrà opposte la Dinamo Zagabria e il Villareal con gli spagnoli che appaiono leggermente avanti vista la quota di 2,10 contro il 3,60 degli slavi con la divisione della posta che si gioca a 3,40.