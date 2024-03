Europa League: Roma, Milan e Atalanta verso i quarti sulla lavagna scommesse

Roma, Milan e Atalanta ai quarti di finale dell’Europa League: il calcio italiano potrebbe superare senza neanche un’eliminazione gli ottavi, visto che le squadre di De Rossi, Pioli e Gasperini sono tutte favorite per il passaggio del turno.



Roma e Milan in particolare sembrano avere la strada piuttosto in discesa. Giovedì i giallorossi dovranno difendere il 4-0 dell’Olimpico in casa del Brighton, ipotesi molto probabile a quota 1.02, mentre la clamorosa rimonta degli inglesi è a 12.50 volte la posta sulla lavagna scommesse. I quarti sembrano essere ad un passo anche per il Milan, che ripartiranno dal 4-2 di San Siro: Pioli e i suoi sono proposti ai quarti a 1.07, mentre in questo caso la rimonta dello Slavia è a 8.00. Un po’ più in bilico la situazione dell’Atalanta, che a Bergamo se la dovrà vedere con un avversario tosto, lo Sporting Lisbona dopo l’1-1 dell’andata. I pronostici della vigilia sono comunque dalla parte dei nerazzurri a 1.51, mentre il segno 2 è a 2.52.



Detto questo, per la vittoria dell’Europa League 2023/24 i pronostici puntano oltre confine. Klopp vuole lasciare Liverpool con un altro trofeo internazionale e i Reds sono davanti a 2.35 e in seconda fila c’è il Bayer Leverkusen, protagonista di una stagione da sogno. Per i tedeschi la quota sale fino a 4.00. Subito dietro le tre italiane con il Milan campione a 7.00, la Roma a 13.00 e l’Atalanta a 15.00.