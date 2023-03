Difendere il 2-0 ottenuto all’andata per centrare l’accesso ai quarti di finale di Europa League. La Roma vola in Spagna per affrontare la Real Sociedad con il sogno di puntare un clamoroso bis europeo dopo la vittoria della Conference League dello scorso maggio. Per i giallorossi, nonostante il vantaggio della prima sfida, non sarà un match facile: avanti la vittoria basca a 2,10, fissato tra 3,15 e 3,20 un pareggio che significherebbe qualificazione per gli uomini di Mourinho, con il bis di Pellegrini e compagni visto tra 3,75 e 3,85. Come all’andata prevista una partita bloccata: favorito l’Under 2.5, a 1,47,su un match con almeno tre reti proposto a 2,50. Per quanto riguarda invece il risultato esatto lo 0-0 si gioca a 7,20 mentre il 2-0 che significherebbe supplementari vale 9,20 volte la posta. Mourinho come al solito si affiderà al suo giocatore di maggior talento, Paulo Dybala. La “Joya”, autore di un gol e un assist nelle ultime due sfide europee della Roma, e a segno anche in campionato contro il Sassuolo, vuole lasciare ancora il segno: la rete o il passaggio vincente dell’argentino sono offerti a 2,20 con l'ultimo sigillo fuori casa dell'argentino in competizioni europee arrivato il 14 settembre 2021, nella trasferta della Juventus contro il Malmö FF.