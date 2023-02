Nessuna via d’uscita. La Roma di José Mourinho, dopo il successo contro l’Hellas Verona in Serie A, è chiamata a farsi trascinare dal pubblico dell’Olimpico per sovvertire il risultato avverso ottenuto durante l’andata dei playoff di Europa League. Il Salisburgo infatti, la scorsa settimana, si è imposto per 1-0 grazie alla rete di Capaldo ed ha ora a disposizione due risultati su tre per avanzare agli ottavi di finale della seconda competizione europea per club. Non sarà di certo semplice dato che gli austriaci sono stati sconfitti soltanto in due trasferte, ottenendo 11 vittorie e 2 pareggi lontano dalla RedBull Arena. Ma la recente sconfitta subita in casa di un club italiano – 4-0 lo scorso novembre del Milan, durante il girone di Champions League - fa sorridere la Roma. L’unico precedente contro i campioni d’Austria in carica è proprio la partita d’andata persa per 1-0. Inoltre, a dare spinta alla formazione capitolina, sono gli incroci contro le squadre austriache: 3 vittorie e 3 pareggi. Un bilancio positivo ottenuto contro Wacker Innsbruck, Austria Vienna e Wolfsberger. Capitan Pellegrini, Dybala ed Abraham guideranno gli uomini di Mourinho ad un’impresa chiamata rimonta. Altrimenti la Roma saluterà anzitempo la competizione, terminando così la sua stagione europea.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Mancini, Ibanez; Spinazzola, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti.



Salisburgo (4-4-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald, Kjaergaard; Adamu, Okafor.